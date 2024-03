“Il lavoro può mettere a rischio la salute”: se ne parla a Star Bene su Telelibertà

Nell’arco della vita passiamo circa 90 mila ore a lavorare. Lo sostiene una ricerca della società Glickon che stima il tempo dedicato ad alcune attività che ognuno di noi svolge: nell’arco della vita intera trascorriamo dunque ben 27 anni dormendo, 15 mesi a cercare oggetti perduti e all’incirca 90mila ore lavorando. Un’altra ricerca dice che con un’aspettativa di vita di 83 anni passiamo più di dodici anni a lavorare senza sosta: quindi ventiquattr’ore su ventiquattro, senza domeniche o festività.

Ma il lavoro in alcuni casi mette a rischio la nostra salute. Se ne parla stasera, giovedì 7 marzo, nel corso della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione in onda su Telelibertà alle 21 e condotta dalla giornalista Marzia Foletti: tema della serata sarà la medicina del lavoro.

Cosa si intende per medicina del lavoro? Di cosa si occupa? A chi è rivolta? Cos’è il servizio di prevenzione e protezione? A queste e altre domande la trasmissione, resa possibile grazie ad Asia Group, cercherà di dare una risposta.

Lo farà con una serie di ospiti: in primis sarà presente Luigi Cavanna, ematologo, oncologo e primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza oltre che direttore scientifico di “Star bene”. A intervenire in trasmissione però saranno anche Francesco Sabbadini che è direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group e Giuseppe Sergi, direttore di Prevenzione e Sicurezza ambiente di lavoro dell’Ausl di Piacenza. In collegamento zoom anche Roberta Bergamini, primaria della sede Inail di Piacenza e Giandomenico Tolomeo che è funzionario di vigilanza di Inail Piacenza.