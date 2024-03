Esce di strada e finisce nella boscaglia: donna incastrata soccorsa dai vigli del fuoco

Una donna era alla guida della sua auto, quando per cause da chiarire, è uscita di strada finendo in una boscaglia . E’ accaduto stamattina, 8 marzo, in località Valle, alle porte di Gropparello. La conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. Sul posto è intervenuta anche la Pubblica Assistenza di Val Vezzeno. La donna non versa in gravi condizioni.