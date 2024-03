Sfide e collaborazione, due giorni di robotica a Piacenza con la First Tech Challenge

Piacenza per due giorni, sabato 9 e domenica 10 marzo, è la capitale della robotica con la prima edizione italiana della FIRST TECH Challenge, competizione in cui team composti da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni si sfidano nella costruzione di robot applicando i principi dell’ingegneria.

Venticinque squadre, guidate da allenatori e mentori adulti, sviluppano abilità STEAM – ovvero Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica – ma anche competenze nella raccolta fondi, progettazione e commercializzazione del marchio del proprio team, in un contesto che incoraggia il valore di tutti, la cooperazione con gli altri team. Tutto questo nel pieno rispetto dei valori della FIRST ovvero il Gracious Professionalism – un modo di operare che incoraggia il lavoro di alta qualità, enfatizza il valore di tutti e il rispetto di tutti gli individui e della comunità e la Coopertition, che significa dimostrare senza riserve gentilezza e rispetto nel contesto di una competizione agguerrita.

Il team vincitore avrà la possibilità di andare al festival mondiale di Houston di aprile, un’altra andrà a Lione.

FIRST TECH Challenge si svolge a Piacenza Expo ed è organizzata in Italia dall’Associazione Artù, Program Delivery Partner, in collaborazione con Confindustria Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Gene Haas Foundation, Arrow e numerosi sponsor sostenitori.