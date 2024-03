Sasso colpisce un’auto sull’A21: parabrezza sfondato e due feriti all’ospedale

Marito e moglie a bordo della propria auto stavano percorrendo l’autostrada A21 quando un sasso ha sfondato il parabrezza ferendoli entrambi. È successo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, nei pressi della stazione di servizio Trebbia Nord, appena dopo il casello di Piacenza Ovest.

Il sasso ha centrato l’auto colpendo alla spalla l’uomo alla guida. L’impatto ha provocato la rottura del vetro e lo spargimento di schegge che hanno ferito la donna. Si tratta di una coppia di coniugi genovesi che erano diretti verso la Liguria. Secondo le prime informazioni, il marito ha subito la lussazione della spalla.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce rossa di Piacenza che ha trasportato la coppia all’ospedale Guglielmo da Saliceto. Ancora in corso le indagini da parte della Polizia stradale e della volante della questura di Piacenza. Non è ancora chiara la dinamica, due le ipotesi sulle quali stanno lavorando le forze dell’ordine: la prima che il sasso sia arrivato dal rimorchio di un camion, la seconda che sia stato lanciato dal cavalcavia che collega l’area di servizio Trebbia Sud a quella di Trebbia Nord, nonché via dei Bazachi.