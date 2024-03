Si lancia dal tetto, ma un carabiniere eroe ne attenua la caduta e lo salva

Si lancia dal tetto della sua abitazione, probabilmente per farla finita, ma la caduta viene attutita dal corpo di un maresciallo dei carabinieri, che così gli salva la vita.

È successo ieri in una frazione vicino a Bobbio.

Protagonisti un ragazzo di soli 20 anni, che è precipitato nel vuoto, e il militare-eroe, che grazie a prontezza e coraggio è riuscito ad evitare il peggio.

Il 20enne è stato trasportato all’ospedale di Parma in eliambulanza.