Percorre più volte la rotonda in contromano a tutta velocità: 20enne rintracciato

Un ventenne a bordo di una Merceds coupé si è messo a girare all’impazzata, alle cinque del mattino di ieri, sabato 16 marzo, attorno alle rotatorie di piazzale Gramsci, in pieno centro città. Le manovre azzardate hanno fatto sbandare l’auto che è finita in contromano. Non pago, l’autista è ritornato sui suoi passi, ha ripercorso di nuovo la rotatoria per andare a sbattere contro i cartelli piazzati al centro di un’isola spartitraffico. Fortunatamente nessun’altra auto, o pedone, sono stati coinvolti. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei baristi che a quell’ora stavano aprendo le loro attività. Il giovane è stato rintracciato grazie ai filmati delle telecamere dalla polizia locale di Castel San Giovanni i cui agenti nelle ultime settimane hanno sanzionato un numero crescente di comportamenti di autisti a dir poco sconsiderati.