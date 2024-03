Castel San Giovanni, Mosconi cittadino onorario: “Usciamo dalla dittatura dell’io”

Don Luigi Mosconi è cittadino onorario di Castel San Giovanni. Dal palco del teatro Verdi ha ricevuto le chiavi della città dove tra il 1964 e il 1967 prestò servizio, prima di partire per le missioni in sud America. “Mi avete insegnato a sognare e a guardare alto. Stando insieme a voi è maturato il mio desiderio di andare oltre la frontiera” – ha detto il sacerdote. “Ci ricordiamo tutti le giornate nel salone sant’Agnese – ha ricordato la sindaca Lucia Fontana – i cineforum, i dibattiti. I semi che don Luigi ha piantato ci hanno aiutato a non aver paura. Ci hanno formato e hanno lasciato un’eredità profonda di cui continuiamo ad essere testimoni”. “Spero di meritare queste chiavi che per me sono le chiavi del cuore e auguro a tutti di uscire dall’odierna dittatura dell’io per tornare alla cultura del noi”- ha detto il sacerdote che, dopo il suo rientro in Italia, presta servizio a Pontenure.

FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI