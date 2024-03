Fiorenzuola, scontro tra quattro auto: tre feriti, coinvolta anche una bimba

È di tre feriti, tra cui una bambina di cinque anni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 8.00 di stamattina, 19 marzo, a Fiorenzuola lungo via Illica. Coinvolte nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, quattro auto.

Sul posto sono giunti i soccorsi, con le ambulanze della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e della Pubblica Assistenza della Valdarda, assieme all’autoinfermieristica del 118 e alla squadra dei vigili del fuoco di Fiorenzuola. Le tre persone ferite sono state trasportati all’ospedale di Piacenza per accertamenti: nessuna di loro è in pericolo di vita.