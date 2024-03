Tour de France, piazza Cavalli in giallo per il video promozionale: tutti invitati

Indossa la maglietta del Tour de France la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, in occasione della presentazione dell’evento in programma sabato 23 marzo a Piacenza. Mancano 100 giorni al via della grande manifestazione ciclistica che quest’anno eccezionalmente partirà da Firenze il 29 giugno. Il primo luglio, il terzo evento sportivo a livello mondiale arriverà a Piacenza da dove partirà la terza tappa, la più lunga del Tour che terminerà a Torino. La città si prepara all’eccezionale evento.

Appuntamento in piazza Cavalli il 23 marzo – Sabato 23 marzo alle 16.30 piazza Cavalli si tingerà di giallo, il colore del Tour, chi vorrà potrà partecipare alla realizzazione del video promozionale della nostra città. Come testimonial ci sarà Vittorio Brumotti, volto noto di Striscia la notizia. Brumotti in mattinata si è collegato in video e si è rivolto in particolare ai più piccoli invitandoli a partecipare all’evento. Tutti i cittadini sono invitati. L’appuntamento è stato illustrato dall’assessore al Commercio, Simone Fornasari. Alle 18.30 Palazzo Gotico si illuminerà di giallo grazie alla collaborazione di Confindustria. In piazza Cavalli ci sarà anche un bus di Seta colorato a tema Tour de France. Agenzia Mood si occupa della promozione dell’evento. Già domani, Brumotti sarà in città per registrare un video promozionale delle bellezze piacentine.

Ciclisti nelle scuole – Il prologo è previsto domani 22marzo. Ad illustrarlo l’assessore allo Sport, Mario Dadati. Le scuole Pezzani, 25 aprile e Genocchi incontreranno i professionisti del ciclismo: Claudio Santi, Giancarlo Perini e Silvia Zanardi che andranno a dettare un testo diffuso dall’organizzazione dell’evento. Cinque vincitori potranno accedere al villaggio del Tour nel giorno della partenza.

Un evento che porterà a Piacenza migliaia di visitatori e testate da tutto il mondo, 100 le tv collegate in diretta.. “La nostra città dovrà essere pronta anche al dopo Tour perché la vetrina mondiale porterà a Piacenza in futuro tanto visitatori”. È in fase di definizione il calendario di eventi in vista del Tour.