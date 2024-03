Tumore al seno, diagnosi e fattori di rischio: nuova puntata di “Star bene”

È uno dei tumori più frequenti. Eppure l’adesione allo screening è ancora troppo bassa. Parliamo del tumore al seno, al centro della nuova puntata di “Star bene”, la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti e in onda stasera, giovedì, alle 21 su Telelibertà. La puntata offrirà l’occasione di fare il punto sulla neoplasia più diffusa tra le donne e sulle novità in termini di cure e test genetici. Ospiti in studio saranno Daniele Generali, direttore dell’unità operativa multidisciplinare di Patologia Mammaria e Ricerca Traslazionale, ASST Cremona – Soluzione Salute, e Richard Tancredi, oncologo della Breast Unit di Cremona. Presenti anche in questa puntata l’oncologo e direttore scientifico della trasmissione Luigi Cavanna e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group che promuove la trasmissione.

La puntata partirà dalla definizione di tumore al seno e dalle modalità di diagnosi, ma anche dall’analisi dei fattori di rischio che provocano lo sviluppo della malattia: più la diagnosi è precoce infatti più alte sono le possibilità di guarigione. Ma in base ai vari stadi della malattia, quali sono le cure oggi a disposizione e le novità terapeutiche che stanno facendo la differenza nella gestione del tumore al seno? Le strategie terapeutiche oggi fanno sì che il percorso di cura del paziente sia sempre più di tipo cronico? Cosa si intende quando parliamo di farmaci a bersaglio cellulare e molecolare? Qual è il ruolo dell’Immunoterapia nella lotta al tumore al seno? Sono alcune delle domande a cui la trasmissione cercherà di dare una risposta.