Castel San Giovanni, maratona della legalità per le vittime di mafia

I ragazzi e le ragazze delle scuole medie di Castel San Giovanni hanno scandito uno a uno i nomi di tutte le vittime delle mafie. In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli alunni delle ultime classi si sono alternati in una maratona della legalità.

Gli eventi organizzati a Castel San Giovanni, in collaborazione con Libera, proseguiranno Il 10 aprile nei giardini di via I maggio intitolati a Giuseppe e Salvatore Asta, uccisi nella strade di Pizzolungo il 2 aprile del 1985, dove bambini delle scuole elementari e delle scuole medie parteciperanno ai “Giochi del 2 aprile”.