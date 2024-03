All’incrocio tra via Trebbiola e via Alberoni auto finisce contro la volante di polizia

Piccolo incidente senza gravi conseguenze nel primo pomeriggio di domenica 24 marzo a Piacenza. All’incrocio tra via Trebbiola e via Alberoni, un’auto è finita contro la volante di polizia che transitava in quel momento e l’impatto ha danneggiato la fiancata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.