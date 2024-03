Gragnanino, auto esce di strada e si ribalta sulla carreggiata

Incidente nella notte tra sabato 23 e domenica 24 marzo a Gragnanino. Sulla strada provinciale 11, per cause da chiarire, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte sulla carreggiata nei pressi di un’azienda agricola. La persona alla guida è rimasta ferita, ma fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto i vigili del fuoco con autopompa e autogru, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.