I poveri davanti alla mensa chiusa pronti alla raccolta firme. “Aiutate la Caritas”

Trentenni, sessantenni, mamme, molti soli al mondo, pensionati con la minima, stranieri, piacentini, e qualcuno che pochi giorni fa ha finalmente trovato un lavoro, sì, ma il primo stipendio arriverà solo il 15 aprile. “Vuol dire che fino ad allora ho venti euro in tasca” ammette. Li mostra, davanti alla porta chiusa della Mensa della Fraternità di via San Vincenzo, quella che apre anche a Natale, a Capodanno, a Ferragosto. Sempre.

Non ci credeva nessuno ieri a mezzogiorno – una ventina di persone in coda davanti alla porta chiusa – letti la notizia e il cartello evidenziato di giallo nel vicolo in pieno centro: all’ennesima lite tra alcuni utenti della mensa – due feriti – il servizio di Caritas che aveva assicurato 42mila pasti nel 2023 è stato sospeso, non si sa fino a quando.

Chi è davanti a quella porta racconta di certi che, ubriachi, hanno fatto casino e generato insicurezza e paura: “Ma noi non c’entriamo nulla. Ci siamo sempre comportati bene. Anzi siamo grati a un servizio che ci aiuta con il consiglio giusto, non solo con un piatto caldo. Faremo una raccolta firme. Abbiamo almeno tre proposte, per non far venire meno il servizio ma garantire il rispetto dello stesso. Installare telecamere interne e attivare un servizio di guardia innanzitutto. E infine, in attesa della riapertura perché non possono darci una borsa viveri?”.

La sindaca di Piacenza Katia Tarasconi stamattina incontrerà l’assessora ai Servizi sociali Nicoletta Corvi per cercare una soluzione: “Faremo certamente la nostra parte perché riapra la Mensa della Fraternità, su questo non c’è dubbio. La mia sensazione è quella purtroppo di un deterioramento valoriale preoccupante, a tutti i livelli. Tutti dobbiamo sentirci ingaggiati in una battaglia di rispetto”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ