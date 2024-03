Gilda Bojardi, ideatrice del Fuori Salone protagonista a “Lo specchio di Piacenza”

Gilda Bojardi, direttrice responsabile della rivista “Interni” e ideatrice del Fuori Salone di Milano, sarà la nuova ospite della trasmissione “Lo specchio di Piacenza”, il programma settimanale di Telelibertà, ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. La puntata andrà in onda questa sera, martedì 26 marzo, alle 20.30.

LA CARRIERA DI GILDA BOJARDI

Originaria di Fiorenzuola, Gilda Bojardi è attualmente è assessora alla Cultura di Castell’arquato dove torna nei weekend. La sua quotidianità è concentrata su Milano, città che ha scoperto da ragazza quando studiava in “Statale” alla facoltà di Giurisprudenza. Nel 1990 ha dato vita all’evento Fuori Salone, trasformando la “Design week” milanese in un’occasione straordinaria per celebrare la creatività, presentare nuovi progetti e offrire performance con una finestra sul mondo. Il percorso professionale di Gilda Bojardi è stato costellato da numerosi riconoscimenti e premi, che testimoniano il suo impegno e la sua dedizione nel campo del design e della cultura. Tra questi, spicca il prestigioso Compasso d’Oro alla carriera, conferitole nel 2020, traguardo di alto valore nel panorama del design internazionale. Ma non è il solo: nel 2007 ha ricevuto anche l’Ambrogino d’Oro, un premio che celebra personalità eccellenti che si sono distinte nel loro campo contribuendo in modo significativo alla crescita del capoluogo meneghino.