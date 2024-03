L’asilo di Casaliggio rinnova l’intesa con Sterlitom: offrirà 15mila euro e due posti sicuri

Ottime notizie per l’asilo parrocchiale di San Giovanni Battista di Casaliggio che ha visto rinnovata l’intesa con l’azienda Steriltom, volta a sostenere il prezioso servizio educativo della frazione grazie ad un contributo di 15 mila euro (prorogabile per 3 anni).

“È un servizio che la parrocchia dà alle famiglie, ma che al tempo stesso serve anche alla parrocchia – spiega don Artemio – consente di stabilire un contatto diretto che resta nell’arco degli anni. L’asilo aiuta a creare comunità”.

“Questo accordo ci consente di attivare una forma di welfare aziendale nei confronti dei nostri dipendenti, i cui figli potranno avere accesso a due posti all’asilo, senza costi aggiuntivi coperti dal contributo annuale” – ha comunicato Dario Squeri.

Di fatto l’accordo assicura due posti gratuiti per figli dei dipendenti (o collaboratori della Steriltom) o la riduzione delle rette per un numero massimo di sei bambini. Qualora non si registrassero in tutto o in parte richieste, il contributo potrà essere utilizzato per esigenze di gestione della Scuola Materna.

Il rinnovo dell’intesa, siglata per la prima volta nel 2021, è stato sottoscritto nei giorni scorsi presso la sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Patrizia Calza, del parroco di Casaliggio don Artemio Bonzanini e di Dario e Alberto Squeri di Steriltom.