La multinazionale degli imballaggi a merenda con gli ospiti della Verani-Lucca

La multinazionale degli imballaggi metallici TriviumPackaging in visita alla casa di riposo Verani Lucca di Fiorenzuola.

Nei giorni scorsi, una decina di dipendenti che operano nella sede di Fiorenzuola in località Barabasca, hanno trascorso un pomeriggio in visita ai residenti della casa di riposo, portando loro un dolce per condividere una merenda insieme.

L’azienda, che conta 61 sedi in 19 Paesi del mondo, quasi 7500 dipendenti ed un fatturato di circa 3,1 miliardi di dollari, si è staccata dalla sua quotidianità per dedicare un po’ di tempo al sociale.

La direttrice dello stabilimento Federica Melis: “Sono originaria di Reggio Emilia, ho letto di questa realtà che si prende cura degli anziani del territorio ed ho deciso di andare a far loro visita portando con me alcuni collaboratori. Quel pomeriggio – ha proseguito la direttrice – sono stati presenti capi reparto, manutentori, operai e impiegati della sede di Fiorenzuola e insieme, abbiamo avuto un’esperienza molto positiva; ci siamo staccati dalla nostra realtà per dedicare qualche ora ad un’iniziativa di utilità sociale. Abbiamo preso questa decisione perché il nostro Paese ha un tasso di anzianità sempre più alto e realtà come la fondazione Verani-Lucca, sanno come prendersene cura con affetto”.

“Inoltre- ha concluso Federica Melis- è stato un piacere dopo il Covid, vedere queste realtà nuovamente serene nello svolgere la propria professione, potendo ristabilire un contatto fisico con gli anziani ed aprendo la porta della struttura alle diverse associazioni e realtà del territorio”.