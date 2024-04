Parto in casa a Fiorenzuola, la piccola Lucrezia aveva fretta di venire al mondo

Aveva fretta di nascere Lucrezia, la piccola venuta al mondo la mattina di giovedì 4 aprile nella propria casa di Fiorenzuola tra l’affetto dei suoi genitori e la bravura dei soccorritori del 118 che non hanno fatto in tempo a trasferire la madre nell’ospedale più vicino.

Era ancora buio quando la mamma 42enne ha avvertito i primi segnali del travaglio. Allertati i soccorritori, sono intervenuti gli operatori dell’auto infermieristica del 118 e della Pubblica assistenza Val d’Arda. Con loro anche un’équipe medica del pronto soccorso di Fidenza.

Nata in casa con il supporto dei sanitari

Non c’era già più tempo per trasferire la donna in travaglio all’ospedale. La piccola Lucrezia è nata alle 7.55, in casa grazie all’indispensabile supporto dei sanitari. Dopo il parto, la neomamma insieme alla figlia sono state accompagnate al policlinico di Fidenza per esami e controlli del caso. Madre e figlia stanno bene e ricorderanno per sempre questa bella giornata.