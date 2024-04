Aziende Top 500 Piacenza: tessuto industriale robusto che punta sull’innovazione

Crescono più della media italiana, assumono, e da piccole e medie imprese diventano sempre più grandi. E’ la fotografia che offre la rivista “Aziende Top 500 Piacenza”, analizzando i bilanci 2022 delle cinquecento eccellenze fra le oltre 26mila realtà industriali piacentine. Mercoledì, 17 aprile, la rivista sarà distribuita gratuitamente in edicola insieme al quotidiano Libertà. Il tessuto industriale che ne emerge risulta robusto, dinamico con un punto però di vulnerabilità nelle risorse umane capaci di affrontare le sfide dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione perché la rivoluzione 5.0 è già dietro l’angolo, ma servono professionalità tecniche in grado di dare gambe e muscoli a questa svolta. Sostenitori dell’iniziativa Confindustria Piacenza, Pwc, Crédit Agricole, Università Cattolica e Gruppo Libertà. Telelibertà presenterà le varie voci di esperti in una trasmissione che andrà in onda il 20 aprile alle 20.10.