“Fatturato in crescita e aziende sane”: la fotografia di Top 500 stasera su Telelibertà

Non solo un “rimbalzo” post-Covid, ma una vera e propria spinta oltre le difficoltà. Con inevitabili sfide di rinnovamento e flessibilità. È la foto del sistema economico piacentino che viene scattata nella nuova edizione della rivista “Top 500”, il supplemento in edicola con il nostro quotidiano realizzato da Editoriale Libertà insieme a Confindustria, PricewaterhouseCoopers, Università Cattolica e Crédit Agricole che individua le migliori cinquecento aziende del nostro territorio. Un approfondimento focalizzato sulle risorse umane, attraverso il titolo “Le persone al centro del futuro”.

L’evento di presentazione di “Top 500” – moderato dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi – si è svolto ieri pomeriggio nello Spazio Rotative di Libertà in via Benedettine. La classifica prende in esame le prime cinquecento imprese con sede legale od operativa nella provincia di Piacenza, selezionate sulla base del volume d’affari conseguito nel 2021 (fatta eccezione per le società finanziarie e le holding pure). Sei i settori sotto la lente: meccanica, logistica, agroalimentare, chimica, edilizia e terziario. Il podio vede al primo posto il gruppo Gas Sales con 921.067 milioni di euro di ricavi e 339 dipendenti, al secondo posto Colla Spa con 423.160 milioni di ricavi e 280 addetti, al terzo posto Iren con 349.035 milioni di ricavi e 877 lavoratori.

Stasera lo speciale sulla presentazione di “Top 500” è in programma alle 21 su Telelibertà, canale 76 del digitale terrestre. La trasmissione è sempre disponibile sul portale on demand www.teleliberta.tv.