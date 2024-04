Assemblea Croce Bianca: “Avanti con l’aiuto di tutti e l’impegno di ognuno”

In prima fila c’è Renzo Ruggerini, arrivato in sella alla sua bicicletta elettrica a 94 anni suonati. Lui, primario della Rianimazione all’ospedale di Piacenza e poi vicepresidente di Croce Bianca dal 2006 al 2016 – ai tempi della presidenza dell’indimenticato Giancarlo Carrara – è ancora oggi un volontario dell’associazione.

“Incarna per eccellenza lo spirito del volontario” dichiara convinto Paolo Rebecchi, coordinatore provinciale di Anpas Piacenza. All’assemblea annuale di Croce Bianca, nella sede di via Emilia Parmense, sono presenti tanti volontari: “Per noi è stato un bel momento – spiega Rebecchi – non solo per fare il punto della situazione, ma anche per ringraziare chi ci ha dato e ci dà ancora una mano”. In primis la Fondazione di Piacenza e Vigevano che con una donazione preziosa da 60mila euro ha consentito alla Croce Bianca di acquistare una nuova autoambulanza.

IL BILANCIO DELLA CROCE BIANCA

“Lo scorso anno abbiamo fatto circa 15 mila servizi – spiega il presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli – contiamo inoltre 450 soci, di cui molti giovani. C’è il corso di formazione che vede iscritte altre 70 persone che stanno frequentando per diventare volontari. Insomma, le cose stanno andando bene. Detto questo, abbiamo sempre bisogno sia di nuove leve sia di risorse anche in termini economici perché da fare ce n’è sempre tanto”. Nel corso dell’assemblea infatti sono state ufficializzate anche le dimissioni del direttore sanitario dell’associazione Fabio Fornari, eletto nel 2020 dopo la scomparsa di Tino Testa.

“Il dottor Fornari ci ha accompagnato in un periodo difficilissimo come quello della pandemia – spiega Rebecchi – un ringraziamento a lui è doveroso e infatti gli abbiamo consegnato una targa”. L’assemblea infine ha offerto l’occasione di ringraziare i tanti partecipanti alla cena benefica che si è svolta lo scorso giovedì alla Volta del Vescovo: nella macchina organizzativa c’è Valter Bulla, patron della solidarietà ma anche componente del consiglio di Croce Bianca.

“Abbiamo raccolto 5.100 euro attraverso la serata – spiega – l’obiettivo però è ambizioso: riuscire ad arrivare a 50 mila euro per acquistare un pulmino necessario all’associazione per il trasporto disabili e dializzati”.