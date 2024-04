Legionella, 75enne ricoverata a Piacenza per polmonite: previsti i campionamenti

Apprensione per un nuovo caso di legionellosi, stavolta a Piacenza, dopo quello di Niviano lo scorso 8 aprile. La diagnosi riguarda una donna di 75 anni, attualmente ricoverata per polmonite in ospedale. La donna si sarebbe sentita male nella propria abitazione nella prima periferia della città.

Nella giornata di lunedì i professionisti di Igiene e sanità pubblica hanno già programmato i campionamenti da effettuare nella sua abitazione privata. Dall’indagine epidemiologica è stato esclusa la presenza di altri ambienti da indagare.

LA MALATTIA

La legionella è una malattia causata da un batterio e può presentarsi con una forma simil-influenzale a rapida risoluzione oppure, dopo un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni, come polmonite.

Condizioni individuali quali età avanzata, fumo di sigaretta, malattie croniche, terapie immunosoppressive e immunodeficienze aumentano la suscettibilità individuale e il rischio di contrarre la malattia in forma grave. Lo fa sapere l’Ausl, in una nota, che sottolinea anche come il batterio della legionella è ampiamente diffuso in natura ed è presente, in basse concentrazioni, negli ambienti acquatici naturali e nelle reti idriche. Il contagio può avvenire respirando minuscole gocce di acqua (aerosol) contenenti concentrazioni elevate del batterio, diffuse nell’ambiente da docce, vasche per idromassaggio, torri evaporative dei sistemi di condizionamento d’aria e altri impianti simili.