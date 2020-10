“Tracce di legionella nelle tubature del Grattacielo”: scatta la sanificazione

Allarme legionella al Grattacielo dei Mille di Piacenza. Da un esame di routine di alcuni giorni fa, disposto dall’amministratrice di condominio, sono risultate tracce della presenza del batterio. Nessun inquilino ha lamentato problemi di salute o malesseri. In accordo con chi gestisce gli impianti idrici è stato subito disposto, in via precauzionale, un intervento di sanificazione delle tubature. I condomini sono stati immediatamente allertati e per un paio di giorni non potranno utilizzare l’acqua calda. Le operazioni di sanificazione sono scattate già questa mattina, 10 ottobre.

“E’ stato un controllo che ho predisposto con l’intento di tutelare i condomini – ha specificato l’amministratrice Lorena Pizzamiglio – sono contenta di averlo fatto. Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi per avvertire tutti gli inquilini”.