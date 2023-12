Nuovo inquilino al grattacielo dei Mille: un falco pellegrino. Presto un nido per lui

È discreto, non si fa quasi sentire e non ama particolarmente il contatto con gli altri condomini. C’è un falco pellegrino al grattacielo dei Mille: abita al diciannovesimo piano o meglio se ne sta appollaiato da febbraio su una soletta di cemento armato che copre una delle finestre di Carmina Massaro. Ad accorgersi del bizzarro inquilino è stata proprio la piacentina, sentendo diversi rumori che provenivano dalla finestra: qualche giorno fa è riuscita anche a fotografare il rapace. Nel frattempo è stata avvisata la Lipu (Lea nazionale protezione uccelli) che ha consigliato di installare un nido artificiale di grandi dimensioni per permettere il ricovero del falco pellegrino anche in inverno: probabilmente verrà realizzato da un falegname della zona e installato sul tetto del grattacielo che ormai ha deciso a tutti gli effetti di adottare l’animale.

Parte la mattina presto, a volte torna verso mezzogiorno e poi riparte per stare via fino a sera – spiega Massaro – si fa sentire poco, è difficile vederlo, ma un giorno mi sono trovata con il cellulare a portata di mano e sono riuscita a scattargli una foto”.

Anche attraverso l’interessamento dell’amministratrice di condominio Lorena Pizzamiglio, è stata contattata la Lipu: “L’habitat naturale dei falchi pellegrini sarebbe la montagna – spiega il delegato provinciale Romano Romanini – tuttavia non è infrequente vederne alcuni esemplari anche a bassa quota”.

I più famosi però sono “Giò & Giulia”, i falchi pellegrini che da una decina d’anni hanno trovato casa sul tetto del grattacielo Pirelli a Milano. Chissà che anche l’esemplare di quartiere Roma non raggiunga questa notorietà.