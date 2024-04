Edilizia acrobatica al grattacielo dei Mille: operai sospesi sopra Piacenza

Tecnici acrobati verificano il grattacielo dei Mille. Tetti, palazzi e campanili sotto i piedi. L’intera pianura Padana sullo sfondo. Nella giornata di ieri, lunedì 8 aprile, tre operai specializzati in interventi di edilizia acrobatica hanno eseguito verifiche di routine alle strutture del grattacielo dei Mille a Piacenza.

Funi e moschettoni al posto delle tradizionali impalcature

Un lavoro di certo non per tutti, soprattutto per chi soffre di vertigini. La manutenzione e la cura delle facciate di palazzi di grandi dimensione non sono operazioni semplici e negli anni la modalità dell’edilizia acrobatica è cresciuta sempre di più. Gli operai, imbragati con funi e moschettoni, non necessitano infatti delle tradizionali impalcature edilizie che in determinate strutture e quartieri sono difficili da allestire.

lavorare in sicurezza

L’edilizia acrobatica risulta indispensabile in quelle situazioni in cui non è materialmente possibile, o economicamente sostenibile, montare un ponteggio, ad esempio lungo il perimetro di un edificio situato in una strada molto stretta. Oppure, come nel caso del grattacielo dei Mille, quando si tratta di palazzi molto alti.

Naturalmente sono necessari, per lavorare in sicurezza, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e notevoli investimenti in formazione. Gli operai vengono dotati di imbracature e strutture di funi e cavi dedicati e si calano dalla parte superiore dell’edificio su cui devono eseguire i lavori fino a raggiungere i vari punti su cui intervenire.

I vantaggi dell’edilizia acrobatica

Tra i vantaggi dell’edilizia acrobatica bisogna considerare il fattore tempo: non essendo più necessario l’utilizzo dell’impalcatura si nota una notevole riduzione dei tempi di lavorazione. L’assenza di ponteggio può comportare anche una riduzione dei costi e l’ampia libertà di movimento degli operai può consentire l’effettuazione di opere che con le modalità tradizionali non sarebbero possibili.