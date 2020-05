Grattacielo dei Mille, spunta un plastico del 1965: “Lo esporremo all’ingresso”

A rivederlo nella sua veste originale non sembra neanche lo stesso edificio. Quello ritrovato per caso qualche giorno fa, invece, è proprio il plastico originale del Grattacielo dei Mille risalente al 1965, ovvero la fase di avvio del cantiere. Il modellino tridimensionale era mezzo distrutto, sporco e utilizzato persino come posacenere: “Lo abbiamo rinvenuto su un terrazzo comune al secondo piano”, spiega l’amministratrice del corpo alto del condominio Lorenza Pizzamiglio. “Rispetto ad oggi il Grattacielo dei Mille non aveva una facciata unica a vetri, realizzata con la ristrutturazione del 2003”. Il plastico – alto 82 centimetri in scala 1:100 – ritrae infatti il progetto originale degli architetti Salvatore Ligresti e Mario Cattozzo. Ora il tecnico Lorenzo Lertua lo ha restaurato, nell’ottica di esporlo all’ingresso del grattacielo piacentino in una teca di vetro in bella vista.

