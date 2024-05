“Ha tirato un vaso di fiori alla moglie”: applicato il codice rosso a un piacentino

Un piacentino accusato di aver maltrattato la moglie è stato allontanato da casa con la procedura del “codice rosso” disposta dal tribunale di Piacenza.

La misura restrittiva è arrivata dopo vari episodi che avevano visto l’intervento della polizia. In particolare, dallo scorso autunno ad occuparsi di questo caso era stata la squadra Mobile.

L’ipotesi di reato contestata è quella di maltrattamenti in famiglia.

In un caso pare che l’uomo abbia scagliato un vaso di fiori contro la moglie. Fortunatamente non è stato necessario il pronto soccorso.

Il giudice – esaminati i rapporti di polizia – ha disposto le misure restrittive con obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla casa dove abita la consorte.