Fiorenzuola, appello per l’Emporio Solidale: “Allarme viveri, chiuso una settimana”

È allarme viveri all’Emporio solidale di Fiorenzuola, uno dei servizi messi in campo dall’associazione parrocchiale Agape per sostenere le famiglie in difficoltà economica che possono fare la spesa in questo negozio speciale, utilizzando una tessera dalla quale vengono scalati mano a mano i valori della merce acquistata.

EMPORIO SOLIDALE CHIUSO PER QUESTA SETTIMANA

L’Emporio Solidale si è visto costretto a chiudere per questa settimana, fino all’11 maggio compreso, a causa delle scarse provviste alimentari attualmente disponibili per la distribuzione agli utenti.

l’appello per sostenere l’emporio solidale

Per sostenere l’Emporio, che attualmente aiuta ogni settimana 100 famiglie (187 quelle sostenute nel corso del 2023), ci sono varie strade, come spiega il vicepresidente di Agape, Claudio Oddi. “Donare beni agli stand del Banco Alimentare che i volontari di Agape allestiranno sabato 11 maggio dalle 9.00 alle 18.00 a orario continuato fuori dai supermercati Conad e Coop di Fiorenzuola. Una raccolta – prosegue Oddi – con la quale contiamo di poter coprire i mesi di maggio e giugno”.

l’invito rivolto alle aziende

Un invito viene inoltre rivolto alle aziende alimentari: “Accogliamo forniture con qualunque tempistica possibile. Tutto quanto ci sarà donato lo metteremo a disposizione dei nostri utenti”, sottolinea Oddi.

I contatti utili sono [email protected], [email protected], telefono: 0523471939.

Conferire beni direttamente all’Emporio che riapre da martedì 14 maggio, come di consueto per tre volte la settimana: martedì e il giovedì dalle 15 alle 17; il sabato dalle 9 alle 11.