Erasmus, studenti piacentini a confronto all’Isii Marconi: “Formazione e crescita”

Esperienze di Erasmus a confronto. Mercoledì 8 maggio l’istituto superiore Isii Marconi di Piacenza, con sede in via IV Novembre, ha ospitato un incontro nell’aula magna dal titolo “Sharing our experience abrod”, ovvero “Condividendo le nostre esperienze all’estero”. Obiettivo: tracciare un bilancio dei numerosi percorsi didattici oltre il confine nazionale che hanno coinvolto i giovani del nostro territorio.

Dalla Turchia alla Germania, dall’Inghilterra alla Francia, diversi ragazzi hanno snocciolato opinioni e racconti sulle settimane formative vissute all’estero grazie alle scuole. Presenti anche gli studenti degli istituti Tramello-Cassinari, Raineri-Marcora, gli allievi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Gandhi di San Nicolò e poi due studenti dei licei Gioia e Respighi, che hanno preso la parola dopo gli interventi dei docenti Marisa Bernazzani e Marco Affaticati, referenti Erasmus dell’Isii Marconi, di Marisa Badini, Erasmus Ambassador Emilia-Romagna, e degli assessori comunali Mario Dadati e Francesco Brianzi. Alcuni di loro, dopo essere tornati, hanno iniziato a valutare la possibilità di trasferirsi all’estero per nuove opportunità lavorative.

LE INTERVISTE: