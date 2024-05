Soccorso dalla Croce Rossa un ragazzo di 24 anni che ha riportato gravi lesioni a una gamba in seguito all’esplosione di un fuoco d’artificio. È successo ieri sera, 8 maggio, a Piacenza, precisamente nella zona dell’Uci Cinemas in via Visconti. Il giovane è stato operato nella notte in ospedale.