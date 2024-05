Carabinieri, in aumento le pattuglie nel Piacentino: “Vicini alla popolazione”

In aumento le pattuglie dell’Arma sul territorio piacentino, con un incremento del 10% sul numero delle persone di interesse operativo controllate nel primo quadrimestre del 2024. E’ emerso durante la visita del comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Massimo Zuccher nella sede del comando provinciale di Piacenza. A riceverlo è stato il colonnello Pierantonio Breda, comandante provinciale di Piacenza. Zuccher ha incontrato tutti gli ufficiali, una rappresentanza dei reparti dell’Arma, i comandanti dei reparti speciali provinciali e il personale in congedo dell’Associazione nazionale carabinieri.

Il generale Zuccher, nel rivolgersi ai militari presenti, ha esternato riconoscenza per “l’impegno quotidiano profuso nello svolgimento del servizio” e apprezzamento per “i risultati operativi conseguiti”, rimarcando la “necessità di continuare a esprimere prossimità e vicinanza in favore della popolazione”. Nell’occasione ha salutato Maurizio Piazza, congedatosi da poco, che durante la sua lunga carriera si è fatto apprezzare e stimare dai superiori e dai colleghi che hanno avuto l’occasione di lavorare con lui.Successivamente Zuccher, accompagnato dal comandante provinciale, ha incontrato il prefetto di Piacenza Paolo Ponta e, a seguire, la procuratrice Grazia Pradella.