Gli studenti del Romagnosi-Casali alle olimpiadi di primo soccorso della Croce rossa

L’istituto Romagnosi-Casali di Piacenza arriva alle finali delle olimpiadi di primo soccorso degli studenti organizzate dalla Croce Rossa. Il prossimo 25 maggio la scuola piacentina rappresenterà la Regione Emilia-Romagna alla finale che si svolgerà a Pisa, dopo avere vinto la tappa di Parma che ha visto fronteggiarsi le classi quarte di istituti provenienti da Forlì, Parma e Piacenza.

PROVE DI SOCCORSO

Gli studenti del Romagnosi-Casali hanno vinto, cimentandosi in prove di soccorso con esperti simulatori, nelle manovre salvavita che vengono messe in atto su eventi traumatici, in caso di pazienti ustionati, ma anche su infarti o patologie di altra natura. I ragazzi hanno inoltre provato a usare i defibrillatori, effettuando anche le manovre di rianimazione cardio-polmonare.

LE CELEBRAZIONI PER I 160 ANNI DELLA CROCE ROSSA

Gli studenti piacentini parteciperanno anche alla celebrazione dei primi 160 anni di Croce Rossa: sabato 11 sul Pubblico Passeggio dalle 9 sono in programma diverse iniziative: alle 10.45 è in programma l’intervento delle istituzioni, ma nel corso della giornata sono previsti anche l’esibizione dei talentuosi bambini della Scuola di danza “Step by Step”, il flash mob e una simulazione di soccorso eseguita dagli alunni del Romagnosi-Casali e del Respighi. A partire dalle ore 14.30 spazio all’evento “Bimbinbici”, la biciclettata per le vie del centro in collaborazione con Fiab. In Piazza Cavalli è stata allestita una vetrina speciale con i pezzi storici della Cri di Piacenza e la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta in tutti i comuni ove presente una sede. Infine il Palazzo Farnese sarà illuminato di rosso.