La torta di compleanno di Clooney: 15 chili per oltre un metro di crostata alla frutta

In paese la formula per eccellenza si basa sul passaparola e sulla costruzione di quei legami che nel tempo si consolidano nella più alta forma di autenticità. Capita poi che alcune voci possano arrivare alle orecchie anche di forestieri. Una troupe di Hollywood per esempio. Per quanto possa sembrare surreale, questo è quanto accaduto a Cristina Sala e alla sua famiglia, i proprietari del Forno di Saliceto, che a partire da sabato, si sono trovati catapultati in un’esperienza fuori dall’ordinario: fornire quotidianamente i loro prodotti alle 350 persone che lavoravano sul set di una produzione Netflix e – non meno importante – creare i dolci per la festa di compleanno di George Clooney, co-protagonista della pellicola assieme al comico Adam Sandler.

Quattro sono state le torte consegnate per i festeggiamenti: la protagonista, 15kg per un metro e venti di crostata alla frutta, e altre tre torte più piccole, una alle fragole, una ai frutti di bosco e l’ultima ai lamponi – la preferita del festeggiato.

“Un anno fortunato per il nostro forno – spiega Cristina – perché a novembre abbiamo festeggiato mezzo secolo di attività, poi abbiamo vinto l’anolino d’oro, e adesso abbiamo fatto una torta internazionale. Non pensavo di vivere un’emozione come – sospira, le mancano le parole, poi ricomincia – Sono stata travolta da questa cosa”.

Entra una cliente e Cristina scherzando le dice “No guardi ha sbagliato, è la porta affianco” scoppiando a ridere, poi si rivolge a me: “Qui i clienti sono amici”.

Nella bottega c’è profumo di pane, pizza, dolci, ma anche di autenticità. La stessa che per uno strano intreccio di strade, l’ha incoronata oggi come “La pasticcera di Clooney”.