Ha 103 anni l’ultimo reduce degli alpini piacentini: “Così quella donna mi salvò”

Antonio Barbieri ha quasi 104 anni ed è l’ultimo reduce della Seconda guerra mondiale iscritto alla Sezione alpini di Piacenza, gruppo di Ferriere. In questi giorni, con la mente è a Vicenza dove gli alpini dall’Italia e dall’estero si sono ritrovati per celebrare la 95esima Adunata nazionale.

Originario di Pomarolo di Ferriere, nei giorni scorsi Barbieri ha ricevuto il saluto della grande famiglia alpina che sta organizzando proprio a Ferriere la Festa Granda, in programma il 14 e 15 settembre. In Municipio è stato accolto dalla sindaca Carlotta Oppizzi e da una delegazione di Penne Nere guidate dal presidente sezionale Gian Luca Gazzola e dal capogruppo di Ferriere, Luigi Malchiodi.

Con una memoria invidiabile, Antonio Barbieri ha ricordato la brutalità della guerra e i 46 mesi trascorsi tra Albania, Grecia e Montenegro prima del ritorno a casa. Ferito al fronte e vivo per miracolo, tra i tanti episodi ricorda quella volta rientrato in Italia per sfuggire alla cattura dei tedeschi si rifugiò in una fabbrica e la segretaria lo travestì da operaio riuscendo a salvarlo.

Antonio Barbieri è stato minatore, in pensione ha saputo mantenersi in forma scendendo spesso da Pomarolo a Ferriere.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI

LE FOTO DI VALERIO MARANGON