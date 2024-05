Campionati di robotica, l’auto degli studenti del Volta realizzata con stampante 3D

Per i ragazzi e le ragazze del Polo superiore Volta di Borgonovo, meccanica e robotica non hanno segreti. All’E-Horizon Italian Championship di Forlì studenti valtidonesi hanno gareggiato con un’auto telecomandata, realizzata con una stampante in 3D.

un prototipo da formula 1

Al campionato forlivese il team VoltaRacing ha gareggiato con un’auto color arancione sgargiante costruita con la stampante 3D riuscendo ad ottenere il quinto posto nel design del veicolo, il quarto posto nella classifica costruttori e nel management, il quinto posto nella classifica piloti e il terzo posto in una delle gare su pista.

braccio meccanico e fascia “salva-stress”

Alla finale dei campionati nazionali di robotica a Mestre il team In”Volt”ini ha conquistato il terzo posto con un braccio meccanizzato in grado di guidare l’arto umano nella costruzione di oggetti. I compagni di Spices hanno invece presentato una fascia in grado di monitorare alcuni parametri spie di un possibile stato di stress.