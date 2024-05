Con “Giratime” laboratori creativi e culturali per oltre 160 studenti piacentini

Festa conclusiva oggi (14 maggio) nella ex chiesa del Carmine per il progetto “Giratime”, realizzato dalla cooperativa sociale Eureka in coprogettazione con il Comune di Piacenza, sostenuto da fondi regionali e inserito nell’ambito del Piano di zona per la salute e il benessere sociale. Oltre 160 gli studenti coinvolti da febbraio ad oggi, cui sono stati proposti corsi e laboratori di piccola cucina con l’Accademia della Cucina Piacentina, arrampicata con la sezione cittadina del Cai, teatro con i Manicomics, fotografia sotto l’egida di Annamaria Belloni, videomaking con l’associazione Concorto, design della moda con Grazia Resta, fumetto con Sergio Anelli, tecniche per DJ con Simone Cutri e percussioni con Giuseppe Bianco.

A portare il saluto dell’aministrazione comunale, nel corso della mattina, è stato l’assessore alle Politiche scolastiche Mario Dadati, che ha sottolineato la valenza di un percorso mirato non solo a far sperimentare, ai ragazzi, attività e discipline extracurricolari che stimolino la creatività e il talento artistico, ma anche a favorire la socializzazione, il coinvolgimento e il protagonismo giovanile.