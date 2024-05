Il dramma di un padre: ”Mio figlio alcolizzato, beve anche a letto di notte”

“Mio figlio dorme fino alle 12.30 poi esce e non so dove va, torna ubriaco e alla notte continua a bere anche quando è a letto perché io e mia moglie sentiamo il rumore delle bottiglie, la musica a tutto volume”.

Questa la drammatica testimonianza di un padre esasperato, che ieri davanti al giudice ha ripercorso la storia del figlio precipitato nel tunnel dell’alcolismo.

maltrattamenti sulla famiglia adottiva

Un ragazzo di nazionalità russa, trentacinque anni, accusato di maltrattamenti e di non aver rispettato il divieto di avvicinamento alla famiglia piacentina che lo aveva adottato.

I fatti ricostruiti in aula erano avvenuti fra il luglio e il settembre del 2023 in un comune rivierasco, in una circostanza aveva cercato di forzare la porta della stanza dove si erano rinchiusi i genitori intimoriti per il suo comportamento.

L’imputato, difeso dall’avvocata Roberta Prampolini, era stato collocato in un orfanatrofio in Russia perché figlio di alcolisti ed era poi stato adottato dalla famiglia piacentina. “Per questo problema ha perduto il lavoro, un lavoro che amava ma è stato tutto inutile” ha aggiunto amaramente il padre.

Il processo è stato rinviato alla fine del mese.