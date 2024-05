Turisti non trovano l’auto e chiedono aiuto: “Carabinieri di una gentilezza squisita”

“Carabinieri di Piacenza, buona sera” ha detto l’operatore del 112 al chiamante e subito si è sentito dire: “Io vi contatto esclusivamente per una segnalazione. Volevo dire che oggi mi trovavo a piazzale Torino e non riuscivo a trovare la macchina. Ho fermato due vostri colleghi a cui ho chiesto aiuto e sono stati di una gentilezza squisita. Lo volevo segnalare perché, non capita tutti i giorni, ero in difficoltà, si sono fermati apposta e ci hanno aiutati”.

venerdì scorso due turisti di Terni erano in visita nella nostra città e al momento di rientrare non riuscivano più a trovare dove avevano parcheggiato l’auto, hanno visto transitare una gazzella e hanno chiesto aiuto all’equipaggio.

RINGRAZIAMENTI APPREZZATI

I loro ringraziamenti sono stati apprezzati dai carabinieri di Piacenza e il loro comandante, il colonnello Pierantonio Breda, ha aggiunto: “Al di là di quelli che sono i nostri interventi per situazioni di emergenza, abbiamo moltissime chiamate o richieste da parte di persone che hanno una necessità o un bisogno e si rivolgono a noi perché pensano e sperano che noi possiamo aiutarle a risolverlo. Le nostre pattuglie cercano di ascoltare questi bisogni e per quanto ci è possibile di aiutare tutti. Da parte nostra non ci si può sottrarre ad una richiesta di aiuto anche se non si tratta di quelle richieste per fatti eclatanti che hanno poi eco sui media. Una nostra pattuglia era stata fermata ed ha risolto un problema, i carabinieri di quella pattuglia hanno fatto il loro dovere. Noi non dobbiamo mai dimenticare che la percezione di un’emergenza è sempre soggettiva da persona a persona e dobbiamo regolarci di conseguenza”.