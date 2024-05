Scoperta importazione illegale di prodotti in legno: sequestri nel Piacentino

Sequestrati prodotti in legno, in particolare lampadari e apparecchi luminosi, in un punto vendita della provincia di Piacenza dedito alla commercializzazione di merce importata dall’estremo Oriente. L’attività investigativa è stata svolta dal Nucleo di polizia ambientale dei Carabinieri, insieme ai funzionari del Reparto antifrode delle Dogane, nel solco della norma che vieta l’immissione sul territorio europeo di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale.

“Gli esiti dei controlli – spiegano le autorità – hanno consentito di riscontrare, oltre al mancato rispetto delle misure previste dalla normativa atta a garantire la tracciabilità del legno e dei suoi prodotti derivati, di riscontrare l’assenza, per lampade e apparecchi luminosi, dell’indicazione di “prodotto importato” o del “made in”, oltre che la mancanza della marcatura CE e dei relativi fascicoli tecnici”. La merce è stata sottoposta a sequestro e per le irregolarità contestate sono state elevate sanzioni amministrative per 6.432 euro, cui vanno aggiunti da 5 ad 5mila euro per ciascun quintale di legno di varie e rare specie legnose (palissandro, ebano) provenienti per lo più dal Sud-est asiatico, valutato essere pari a 104,8 quintali.