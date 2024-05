“Marcia in ricordo di un amico”, Bettola si prepara per l’ottava edizione

È un racconto che nasce da una triste pagina della storia di Bettola, ma che, con la volontà di renderle omaggio, sboccia nel fiore più prezioso, quello della vicinanza umana. Si tratta della “Marcia in ricordo di un amico”, per propagare la memoria delle tre vittime dell’alluvione che colpì la Val Nure il 15 settembre 2015 – Luigi e Filippo Agnelli e Luigi Albertelli.

Giunto alla sua ottava edizione, l’evento si terrà il 2 di giugno a Bettola, con ritrovo al campo sportivo e partenza dalle 7.30 alle 9.30.

Le novità dell’ottava edizione

Tante saranno le novità, a partire dai percorsi proposti: oltre ai classici 7 e 12 km, sarà l’aggiunta di un percorso da 20km la prima novità dell’edizione. “Una proposta per dare più risalto al territorio”, ha spiegato Roberto Bergami, vicepresidente dell’ente organizzatore Ginnic Club, durante la presentazione che si è tenuta sabato in Comune a Bettola.

La seconda novità è l’allestimento di un banco informativo sulle terapie palliative contro il dolore. In merito a ciò è intervenuto il presidente dell’Associazione Cure Palliative Maurizio Bianchini: “Vorremmo formare un gruppo di volontari per l’assistenza domiciliare, nel frattempo cerchiamo di promuovere e diffondere l’importanza di queste cure che sono un diritto per il paziente”.

Ultima novità della manifestazione è la caccia al tesoro per i bambini, un gioco simpatico per avvicinare le nuove generazioni al tema per il quale si marcia. A spiegarlo è Cinzia Milza, consigliera del Ginnic Club: “Questa marcia non è importante solo per far conoscere Bettola, ma anche per tramandare il ricordo delle vittime dell’alluvione; persone che sono sempre state molto attive sul territorio. Noi del paese dobbiamo quindi essere i primi a partecipare alla marcia, coinvolgendo anche i più giovani e promuovendo un attaccamento alle nostre origini”.

L’assemblea di presentazione si è conclusa con la consegna del materiale didattico alle scuole di Bettola, che ha sancito il passaggio di testimone per il nuovo capitolo della Marcia.

manifestazione benefica

Come ogni anno, la “Marcia in ricordo di un amico”, viene allestita con i materiali donati dagli esercenti di Bettola e provincia, a partire dalla maglia della manifestazione, fino ai sei ristori dislocati lungo i tre diversi percorsi. Il ricavato verrà totalmente devoluto in donazioni: saranno allestite 3 borse di studioalle scuole medie del paese, verranno rifornite di materiale didattico le classi della primaria e, infine, sarà donato un contributo all’Associazione delle cure Palliative. Il ricavato restante verrà infine devoluto alle realtà sociali che ne avranno più bisogno.