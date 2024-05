Ticket sanitari non pagati, l’avviso di Ausl sul Fascicolo sanitario elettronico

Ticket sanitari non pagati, al via una nuova modalità di invio della comunicazione da parte dell’Azienda Usl di Piacenza. Per segnalare all’utente il mancato pagamento di una prestazione, si utilizzerà anche il Fascicolo sanitario elettronico. La lettera di sollecito e il relativo modello PagoPA per i ticket che risultano insoluti saranno pubblicati on line sostituendo e, in alcuni casi, integrando la modalità attualmente in uso che consiste nella trasmissione della lettera cartacea tramite posta ordinaria al domicilio dell’utente.

TICKET SANITARI NON PAGATI A PIACENZA: COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE

In una prima fase saranno inviati gli avvisi di pagamento per le prestazioni ambulatoriali erogate negli anni 2018-2019. Saranno coinvolti gli utenti con cognome dalla lettera M alla lettera O. L’Azienda continuerà invece a inviare la comunicazione tramite lettera cartacea alle persone che non hanno utilizzato il Fascicolo sanitario elettronico negli ultimi 180 giorni.