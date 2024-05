Borgonovo: premiati 19 ragazzi che si sono distinti per bravura e meriti

Nel salone del centro di formazione professionale Endo Fap don Orione di Borgonovo, sono stati premiati 19 ragazzi e ragazze che hanno dimostrato di essere, prima ancora che studenti e studentesse modello, giovani educati alla vita. Ai “bravissimi” che stanno per chiudere il percorso formativo in operatore grafico, operatore meccanico e operatore elettrico, il mondo dell’imprenditoria, ma anche privati e associazioni, hanno consegnato un premio di studio in denaro e un ideale testimone. Un invito cioè a portare avanti il ricordo di ex studenti scomparsi troppo presto, come Giacomo Marucchi e Alexandru Sorin Popescu a cui sono state dedicate due aule, o dell’indimenticata insegnante Anna Delfanti. “Quest’anno – ha sottolineato il direttore del centro Paolo Zacconi – abbiamo avuto più supporto dal territorio, il che equivale ad un riconoscimento che non va dato per scontato e che ricambiamo dimostrando di essere persone professionalmente qualificate e affidabili”.