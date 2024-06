L’avventura di Roberto Salini ci porta in cammino fino a Capo Nord

Prosegue l’avventura di Roberto Salini, viaggiatore e videomaker piacentino, che nel settimo episodio di “On the road again”, in onda domenica 2 giugno, alle 20.10, su Telelibertà, accompagna il telespettatore nelle sognanti distese della Scandinavia, tra Norvegia, Svezia e Finlandia, fino a Capo Nord. Il filo conduttore del diario di viaggio collega armoniosamente foreste incantate e città modernissime, intrecciando una narrazione che bilancia l’impatto sostenibile e la filosofia green. Ogni tappa del viaggio, dalle maestose lande verdeggianti alle metropoli futuristiche, è permeata da una profonda riflessione sull’ecologia e sulla qualità della vita, temi che emergono costantemente come priorità assolute.

La consapevolezza ambientale si riflette nelle piccole azioni quotidiane, come la scelta dei mezzi di trasporto a basso impatto, l’uso di prodotti biodegradabili o il supporto a comunità locali impegnate nella conservazione del territorio. Le foreste, con i loro alberi secolari e la biodiversità rigogliosa, rappresentano il cuore pulsante della natura di quei luoghi. Qui, l’aria fresca e pura riempie i polmoni, e i suoni della fauna selvatica creano una sinfonia naturale che ristora l’anima.