Primavera bagnata, ancora violenti temporali nel Piacentino

Quest’anno la bella stagione sembra non voler arrivare. Anche l’inizio di giugno è stato caratterizzato da giornate in cui il sole si è alternato con la pioggia. Nella giornata di oggi, 2 giugno, la Protezione civile dell’Emilia Romagna aveva diramato una nuova allerta meteo per forti temporali. Diverse le zone colpite nel nostra provincia. In città la pioggia è arrivata attorno alle 18.30.

Per la giornata di domani non sono previste allerte, quella di lunedì 3 giugno si preannuncia come una giornata di sole con 25 gradi di massima in pianura e 17 sui rilievi, mentre nuove precipitazioni potrebbero raggiungere il territorio martedì 4 nel pomeriggio.