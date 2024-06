Carabinieri, 100mila chiamate: “Per il 10% dei reati collaborazione delle vittime”

Oltre 9mila reati nella provincia di Piacenza, 18mila servizi esterni, 65mila persone controllate, oltre 107mila chiamate. E il 10% dei reati commessi vede la collaborazione inconsapevole delle vittime. “Per questo motivo dovete chiamare subito il 112 – ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri di Piacenza, Pierantonio Breda, nel tracciare un bilancio dell’attività che è consistita in pattugliamento del territorio, interventi in emergenza, attività di controllo sui luoghi di lavoro, prevenzione e repressione dei reati, lotta alla diffusione delle droghe, difesa del decoro urbano, tutela delle fasce deboli, contrasto ai reati predatori ed alla violenza di genere. Sono questi gli ambiti nei quali, nel corso dell’ultimo anno, hanno investito le maggiori energie i carabinieri piacentini dei diversi reparti che fanno capo al Comando Provinciale di Piacenza.

L’occasione per fare un bilancio dell’attività è la celebrazione, il prossimo 5 giugno alle ore 10.00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, dei 210 anni di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche quest’anno, per quanto riguarda il numero complessivo dei reati commessi in Provincia di Piacenza, dai dati raccolti e dall’andamento della delittuosità, emerge una certa flessione dei fenomeni criminosi (9.936 a fronte di 10.205) ed anche per quest’anno la gran parte è stata perseguita dall’Arma dei Carabinieri (8.769).

CARABINIERI: I DATI DELL’ATTIVITÀ

Sono stati 18.211 i servizi esterni (in media una cinquantina al giorno), svolti per intercettare sul nascere disagi e bisogni, per rendere possibile il libero esercizio dei diritti da parte di tutti i cittadini, specie di coloro che versano in una condizione di fragilità e vulnerabilità. Per migliorare inoltre la visibilità e la prossimità nei centri urbani, si è puntato molto sui servizi a piedi (199 nell’ultimo quadrimestre).

carabinieri piacenza: orari delle stazioni di riferimento

La razionalizzazione degli orari di apertura delle Stazioni ha avuto completamento con l’estensione della ricezione del pubblico a Castel San Giovanni e a Monticelli d’Ongina, ora attivo dalle 8 alle 20. “Al riguardo si ricorda che l’operatività delle Stazioni – si legge in una nota dell’Arma- è assicurata 24 ore su 24 tramite la rete del pronto intervento del 112, servizio che deve essere contattato immediatamente nelle situazioni di emergenza o anche per avere indicazioni sulle procedure da adottare”.

CONTROLLI STRADALI NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Fortemente incisiva è stata l’attività di prevenzione a tutela della sicurezza stradale attuata attraverso controlli dell’utenza stradale mediante l’utilizzo dell’alcol test con 132 patenti ritirate. Più di 65mila (65.306) sono state le persone controllate, quasi 33mila (32.998) i documenti e oltre 46mila (46.163) i veicoli durante gli interventi e i posti di controllo predisposti su tutte le vie provinciali di cui 132 sequestrati e 69 sottoposti a fermo amministrativo.

INFORMARE I CITTADINI: 10% REATI VEDE LA COLLABORAZIONE DELLA VITTIMA

“L’Arma piacentina è stata impegnata nella sua globalità a rendere al cittadino una preziosa funzione sociale a vantaggio delle fasce più deboli”. L’azione dei carabinieri piacentini è stata particolarmente attenta in questo ambito, organizzando in sinergia con gli istituti scolastici di tutti i livelli d’istruzione 76 incontri finalizzati ad approfondire ai 3.773 partecipanti le molteplici tematiche connesse al rispetto della legalità, avvicinare i giovani alle istituzioni e diffondere principi ed ideali di libertà, uguaglianza e giustizia. Importantissima anche la collaborazione con i Comuni e le parrocchie di tutta la provincia che ha permesso la capillare organizzazione, nei primi mesi di quest’anno, di 25 eventi dedicati ai 1.120 anziani che hanno partecipato sul tema della prevenzione alle truffe, “realizzando così quel modello di polizia di prossimità, da sempre cifra distintiva dei carabinieri”. E’ proprio in questi incontri che sono stati distribuiti, nell’ambito del progetto “Adesivo Antitruffa”, ideato dal Comando Provinciale Carabinieri, condiviso dalla Prefettura di Piacenza e sostenuto dalla Provincia di Piacenza, un adesivo da appendere sulla parte interna della porta ed un secondo adesivo destinato ad essere attaccato al campanello, che vogliono essere un avviso ai malintenzionati, facendo loro sapere che la casa è abitata da persone che sanno riconoscere i tentativi di truffa.

Le attività di comunicazione all’utenza hanno grande valenza operativa perché il 10% dei reati prevede la “collaborazione necessaria” della vittima. E’ per questo motivo che le campagne di comunicazione sono state sviluppate e integrate da una serie di incontri più approfonditi, dedicati agli Enti, agli Ordini, alle Associazioni, presso il Comando Provinciale, in modo da favorire la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza.

CONTROLLI NEI CANTIERI: CONTRASTO LA LAVORO IRREGOLARE

La sinergia con i reparti speciali dell’Arma nella provincia si è evidenziata con l’attività del NAS, i cui operatori sono quotidianamente presenti nel territorio, a tutela della salute pubblica, e del Nucleo Ispettorato del Lavoro con l’organizzazione di mirate campagne di controlli su temi come sicurezza sui luoghi di lavoro e impiego regolare della manodopera. Nel corso dell’anno sono state effettuate 165 ispezioni in città e provincia a ditte, cantieri edili e attività commerciali, a garanzia dei lavoratori occupati e della loro sicurezza sul lavoro, elevate sanzioni ed ammende per un valore complessivo pari a 392mila euro ed eseguite 36 sospensioni dell’attività lavorativa per “lavoro nero” o gravi violazioni in materia di sicurezza.

RUOLO DEI CARABINIERI FORESTALI

Ampia e costante è stata la cooperazione tra militari delle Stazioni territoriali e i Nuclei dei Carabinieri Forestali. Basti ricordare gli oltre 6mila (6.261) controlli congiunti, 408 illeciti contestati a 377 persone per la tutela della fauna e della flora per un valore di oltre 736mila euro (736.165) di sanzioni comminate.

CONTROLLI TUTELA ANIMALI CONTRO I BOCCONI AVVELENATI

Diversi sono stati i servizi effettuati con il supporto di specifiche unità cinofile antiveleno in città, nella “Bassa”, a Monticelli e a Borgonovo allo scopo di contrastare il fenomeno delle esche avvelenate disperse nei parchi e nelle campagne. Un’attenzione particolare è stata riservata agli interventi necessari a contrastare una certa diffusa litigiosità tra le mura domestiche e non solo.

contrasto alla violenza di genere

Forte è stato l’impegno nell’ambito della violenza di genere: in prevalenza l’Arma piacentina è intervenuta nel settore dei maltrattamenti in famiglia (183) e negli atti persecutori (63). Gli arresti e le misure di prevenzione eseguite sono state 59 nei confronti di soggetti che avevano violato il divieto di avvicinamento e comunicazione alla famiglia. Nel corso del 2024 sono stati ottenuti fruttuosi risultati su alcuni casi di molestie e di violenze sessuali, avvenuti in città, a carico di giovani donne. Per i 18 episodi avvenuti nel 2023/2024 sono stati individuati 4 distinti presunti autori, sono in corso approfondimenti per individuare i responsabili degli altri eventi.

chiamate il 112

Nell’ultimo anno al 112 sono pervenute 107.813 chiamate, a 11.483 telefonate è conseguito un intervento, in 1.625 casi si trattava di un soccorso, in 1.238 si chiedeva intervento per privati dissidi, in 861 casi venivano segnalati degli incidenti stradali. L’efficace azione di contrasto dell’Arma piacentina è quantificata in 1.823 denunce a p.l. e 155 arresti che hanno avuto autori noti e che – quando compatibile con la riservatezza dovuta alle vittime o con lo sviluppo delle indagini – sono assurti agli onori della cronaca. “Si ricorda nel novembre 2023 il caso dell’omicidio dell’operaio 57enne ucciso – secondo la ricostruzione investigativa – da un giovane collega con alcune coltellate inferte all’interno dell’abitazione di Niviano in cui i due convivevano insieme ad altri colleghi. Alcuni dettagli, discordanze e altri piccoli particolari raccolti dai carabinieri sulla scena del crimine hanno convito gli investigatori a seguire la pista dell’omicidio volontario”. Prima del fermo, il presunto autore, un operaio 21enne, aveva raccontato inizialmente di aver trovato il collega morto a terra al suo rientro in casa. Dopo il lungo interrogatorio in caserma, ha confessato il delitto, confermando l’ipotesi dei carabinieri piacentini che hanno individuato il probabile movente in una violenta lite scaturita all’improvviso tra i due coinquilini, forse per pregressi attriti personali ed escludendo la pista dell’incidente domestico. Altri eventi che danno la cifra di ciò che caratterizza maggiormente l’operato dei carabinieri sono, ad esempio, le attività di ascolto e soccorso degli anziani o gli interventi in caso di persone che vogliono compiere gesti estremi. Ne è un esempio quanto accaduto nel marzo 2024, quando un Comandante di Stazione è riuscito ad evitare, frapponendosi con il suolo, che un giovane di 21 anni si togliesse la vita gettandosi da un tetto.

la formazione di due negoziatori

Dal punto di vista organizzativo, le capacità operative dell’Arma provinciale sono state potenziate con la qualificazione di due negoziatori. La sfidante selezione e l’impegnativo percorso formativo è stato brillantemente superato da due donne effettive a reparti della provincia. Nel corso dell’anno è stato anche qualificato un nuovo istruttore di tiro (figura che si occupa di tutti gli aspetti a connotazione operativa dell’intervento), qualificatosi, al termine dell’esame, ai primi posti a livello nazionale. A margine di queste attività formative, si precisa che tutti i carabinieri della provincia sono sottoposti almeno a sessioni formative bimestrali e che oltre un centinaio di essi, nell’anno in corso, ha frequentato corsi su tematiche investigative, sulle tecniche di intervento operativo, in materia di antinfortunistica, sulla guida sicura in emergenza. La formazione è dunque centrale e ha carattere permanente.

NUOVA CASERMA A FIORENZUOLA E INAUGURAZIONE A PODENZANO

Nel corso dei primi mesi del 2024 sono state anche sviluppate le attività che porteranno, nel breve, all’apertura della Caserma Carabinieri di Podenzano, che diventerà la trentesima Stazione della provincia e all’avvio della pianificazione progettuale della nuova sede della Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda. “Entrambe le progettualità hanno avuto determinante contributo e sostegno da parte dei Comuni di Podenzano e di Fiorenzuola d’Arda”.

IMPEGNO COSTANTE PER I CITTADINI E IL TERRITORIO

Il colonnello Pierantonio Breda, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza ha sottolineato: “L’Arma di Piacenza ha messo tutto l’impegno di cui è capace per garantire la massima vicinanza ai cittadini ed il più qualificato supporto per le persone che si trovano in momenti di bisogno così come accade da oltre due secoli”.