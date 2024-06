Tour de France a Piacenza: per le modifiche alla viabilità annullati esami e ambulatori

Tour de France a Piacenza il 1 luglio. Le modifiche alla viabilità annunciate dal Comune di Piacenza comportano una rivoluzione in ambito sanitario. Le attività sanitarie in programma in quella giornata nelle diverse sedi aziendali sono state rimodulate nella logica di garantire le prestazioni urgenti e non differibili e anticipare o posticipare visite ed esami programmati, per non creare disagi agli utenti.

Lunedì 1 luglio MODIFICHE SANITÀ PER IL TOUR DE FRANCE A PIACENZA

La chiusura di tutti i punti prelievi per esami ematici di città e provincia. La misura viene applicata su tutto il territorio: le modifiche della viabilità cittadina non consentono infatti di garantire la consegna dei campioni nei tempi utili per la corretta processazione. Il Laboratorio analisi assicura invece tutte tutti gli esami urgenti e non differibili per i servizi sanitari attivi.

La sospensione di tutta l’attività ambulatoriale erogata all’ospedale di Piacenza, nella Casa della Comunità di piazzale Milano e in tutte le altre sedi in città.

I professionisti sanitari stanno terminando di contattare le persone che avevano un appuntamento per quella giornata per riprogrammare visite ed esami.

Anche le prestazioni in regime convenzionato previsti in sedi del privato accreditato saranno riorganizzate telefonando direttamente agli interessati.

L’anticipo a domenica dei ricoveri in ospedale per gli interventi e le procedure in calendario lunedì. Ogni paziente riceverà indicazioni dal reparto di riferimento. Viene infatti garantita l’attività chirurgica già programmata

La rimodulazione della distribuzione diretta. La sede in ospedale è chiusa nella mattina e riapre nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 18.00. La sede di piazzale Milano, a Piacenza, è chiusa. Restano regolarmente aperte, in quella giornata, le sedi di Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda e Monticelli.

L’anticipo delle sedute di dialisi di lunedì a domenica o la riprogrammazione delle stesse a Castel San Giovanni e Fiorenzuola d’Arda.

La riprogrammazione dell’attività infermieristica domiciliare, comprese le cure palliative. Saranno garantiti solo gli accessi non differibili come avviene durante le giornate festive.

La chiusura della Camera mortuaria di Piacenza dalle ore 7 alle 14.

In tutte le sedi sono garantite anche le attività di tecniche legate alla sicurezza e amministrative a supporto delle attività sanitarie in essere nella giornata.

È inoltre previsto un potenziamento del personale in servizio in Pronto soccorso e nel Centro assistenza e urgenza (Cau) già a partire da sabato 29 giugno, in considerazione del probabile afflusso di turisti che dovrebbe caratterizzare tutto il fine settimana precedente la manifestazione.

ATTIVITÀ OSPEDALE DI CASTEL SAN GIOVANNI

Per l’ospedale di Castel San Giovanni non è prevista nessuna sospensione dei servizi, se non per i prelievi di sangue. “Si raccomanda però a chi ha un appuntamento” – scrive Ausl in una nota- per quella giornata di verificare se il percorso per l’ospedale è interessato da chiusure e di tenere conto dei tempi di percorrenza allungati per raggiungere i servizi in tempo utile all’erogazione di visite ed esami programmati.

piano di emergenza per tour de france a piacenza

Non da ultimo, il sistema di Emergenza territoriale 118, che sta lavorando in stretto raccordo con le altre istituzioni territoriali, sta completando la redazione di un apposito piano di interventi che prevede di incrementare le risorse presenti sul territorio (mezzi, professionisti e volontari) da sabato 29 giugno a lunedì 1 luglio. Il prospetto del potenziamento sarà oggetto di apposita comunicazione, nei prossimi giorni.