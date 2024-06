Pratiche di primo soccorso e immersione nella natura al “Campo scuola” degli Alpini

A Pianello è tutto pronto per accogliere i 60 giovanissimi iscritti al Campo scuola degli Alpini in programma dall’8 al 14 luglio. Quest’anno una settimana immersi nella natura, senza telefonini e tutta dedicata ad apprendere buone pratiche di primo soccorso e protezione civile sarà ospitata in località Chiaroni.

Le attività previste

Durante gli otto giorni organizzati dalla sezione Ana Piacenza, i partecipanti, dagli 11 ai 15 anni, incontreranno esperti di protezione civile, assisteranno ad esercitazioni di primo soccorso, utilizzo di droni, esercitazioni con cani molecolari. Con gli esperti del Cai cammineranno lungo i sentieri della Val Tidone.

Lo scopo però non è solo quello di imparare le regole di primo intervento, ma anche e soprattutto imparare il valore dello stare insieme nel rispetto dell’altro, proprio come insegnano gli Alpini.