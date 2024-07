Campo scuola alpini: 60 ragazzi a scuola di protezione civile e soccorso

Ai Chiaroni di Pianello è tutto pronto per accogliere i sessanta giovanissimi che, dalla giornata di oggi, lunedì 8 luglio, per una settimana parteciperanno alla terza edizione del Campo scuola organizzato dalle sezione Ana di Piacenza.

Quest’anno il luogo prescelto per trascorrere la settimana immersi nel verde senza telefonini tutta dedicata al consolidamento dei legami personali, sono le colline della Val Tidone.

Le stesse che un paio di settimane fa hanno ospitato un altro evento organizzato sempre dalle penne nere, e cioè la 50ª edizione della Marcia di regolarità, che ha portato 500 atleti di 36 sezioni Ana a gareggiare sui sentieri collinari.

Ora invece saranno protagonisti 60 giovanissimi dagli 11 ai 15 anni che hanno scelto di trascorrere una settimana delle loro vacanze estive all’insegna dei valori alpini. Ad ospitarli durante il Campo scuola saranno la ex scuola e Mulino Vecchio della Fondazione Grillo, in località Chiaroni, dove il gruppo alloggerà seguito dai responsabili del Campo coordinato dal presidente della sezione Ana Gianluca Gazzola, e dai vice Antonio Mantova e Pierluigi Forlini.

IL CAMPO SCUOLA ALPINI

Durante il soggiorno a Pianello i ragazzi e le ragazze del Campo scuola alpino incontreranno esperti di protezione civile e di primo soccorso, andranno con volontari del Cai in escursione lungo i sentieri dell’alta Val Tidone, incontreranno esperti cinofili, agenti delle forze dell’ordine che insegneranno loro cosa vuole dire il termine legalità. Avranno inoltre la possibilità di assistere a esercitazioni con l’utilizzo di droni, cani molecolari e trucco mimetico. Il tutto rigorosamente senza telefonini per favorire non solo la concentrazione, ma anche la socialità.

Il Campo scuola si aprirà con un momento ufficiale. Il gruppo di partecipanti e gli accompagnatori delle penne nere verranno infatti accolti al loro arrivo a Pianello dai rappresentanti istituzionali, dopodiché faranno una visita al museo archeologico della ValTidone prima di dirigersi verso le strutture che li ospiteranno per un’intera settimana.

“L’edizione 2024 del Campo scuola alpino – dice il presidente Gazzola – si chiuderà con una piccola esercitazione dei ragazzi che mostreranno ai genitori le minime competenze di pronto soccorso e protezione civile che avranno acquisito durante i giorni del campo estivo”.