Dopo un pranzo nel Parmense scappano senza pagare: piacentini denunciati

Un lui e una lei, entrambi di mezz’età, ben vestiti. È questo l’identikit della coppia di piacentini che, a Fontanellato, ha mangiato in abbondanza ed è scappata senza pagare il conto. A riportare la notizia è la Gazzetta di Parma, che ha registrato l’amarezza della titolare, non solo derubata, ma anche ingannata dalla coppia.

Il piano truffaldino è stato semplice tanto quanto efficace: è bastato lasciare una cover vuota, priva di telefono, sulla tovaglia a fianco di un pacchetto di sigarette, tracce volutamente dimenticate per non destare i sospetti della ristoratrice, che stava preparando i caffè, a conclusione del lauto pasto. Infatti, in quel tempo trascorso al tavolino esterno del ristorante si erano susseguiti antipasti, bistecche, contorni, il tutto innaffiato da acqua e buon vino, per un totale di 120 euro.

La coppia è stata denunciata

La proprietaria ha sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri di Fontanellato, i quali hanno subito avviato le indagini. Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, i due responsabili in tempi relativamente brevi. Sono un 50enne e una 46enne, entrambi provenienti dalla provincia di Piacenza. La coppia è stata denunciata a piede libero, deve rispondere di insolvenza fraudolenta, reato che, a seconda dei casi, può essere punito con la reclusione o con una sanzione pecuniaria.