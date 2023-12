“Ci spiace per Madonna, ma eravamo a Pianello”. Latteria “dà buca” alla popstar

“Peccato per Madonna, l’avremmo servita volentieri, ma eravamo nella nostra amata Pianello”. Quando lo staff dell’inarrivabile super star, Madonna, ha telefonato per prenotare un tavolo nella storica Latteria, ristorante di Brera a Milano, si è sentito rispondere che era chiuso. I due titolari, Maria e Arturo Maggi, erano nella loro casa di Pianello, dove da oltre 4 decenni si rifugiano per tirare il fiato rispetto alla caotica Milano.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’